Ex-namorados, MC Daniel e Mel Maia se beijam em clipe de nova música do cantor

Depois de alguns meses após sua gravação, chegou o tão esperado dia do lançamento de ‘Grana, Dinheiro e Fama’, canção do MC Daniel cujo videoclipe contou com a participação especial da global Mel Maia. Considerada uma das estreias mais aguardadas do ano pelos fãs e internautas, a faixa foi disponibilizada nas plataformas de áudio nesta quinta-feira, 22, e seu videoclipe chegou ao YouTube nesta sexta, 23.

O que mais chamou atenção na produção foi um beijo protagonizado pelo ex-casal. No entanto, na época da gravação, o casal ainda estava junto. O término foi anunciado no fim do mês de agosto.

Além de Mel, as filmagens contaram com as atuações dos pais do funkeiro – Daniela Amorim e Christian Daniel – e de um grande amigo, o MC Ryan SP, com quem Daniel divide alguns grandes hits. Inspirado no filme “Sr. e Sra. Smith”, estrelado em 2005 por Brad Pitt e Angelina Jolie, o videoclipe tem muitas cenas de ação, incluindo takes de luta, e é um recado dos artistas para os “haters”.

A gravação ainda foi feita em um plano sequência, ou seja, sem cortes. Para os cenários, o videoclipe contou com grandes locações por São Paulo que deixaram o momento ainda mais impactante, incluindo um apartamento de luxo em Tatuapé, o badalado Bar do Cofre, e ainda um heliponto no prédio do WTC.

Após uma grande pré-estreia no Shopping Cidade Jardim – o mais luxuoso da cidade de São Paulo -, dezenas de pessoas já tiveram a oportunidade de assistir o audiovisual em primeira mão, isso porque desde o dia 13 de agosto a filmagem pôde ser conferida exclusivamente para o público que comparece às salas de cinema do Cinemark na sessão do romance “After – Para Sempre”.

“O clipe foi inspirado em um filme, então nada mais justo do que fazer o seu lançamento no cinema, né? Estou feliz demais, isso é uma furada de bolha pra gente que é do funk, do trap. O movimento está crescendo cada vez e é surreal demais estar vivendo tudo isso. Foi uma produção totalmente diferente de tudo que já fiz, então estou ansioso para ver a reação de todos. Gratidão e felicidade são os sentimentos que me definem nesse momento”, compartilha MC Daniel.

Para dar conta de todas as expectativas e inspirações, o funkeiro assinou com a Warner Music Brasil, um das maiores e mais conceituadas gravadoras do país, e teve um amplo apoio de grandes profissionais da área, incluindo OGBeatzz, Caio Passos e Ribb, na produção musical, Max Fonseca e Mateus Rigola, na direção, edição e roteiro, Camila Engler e Luan Raphael, na direção e produção, Lyons Produções, na produção executiva, os figurinistas Ana Paula Zanuto e Podre de Rico, entre muitos outros envolvidos.

Recentemente, o cantor também atingiu um grande marco em sua carreira alcançando o topo do “TOP 200 Brasil” no Spotify, com a música “Dentro da Hillux”, em colaboração com o MC Ryan SP e Luan Pereira. O sucesso já ultrapassou a marca de 21 milhões de visualizações em 3 semanas de lançamento apenas no Youtube e já é reconhecido com um dos maiores acertos musicais de 2023. cantor

