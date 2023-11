Ex-BBB Marcos Harter se emociona após receber transplante de rim

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/11/2023 - 9:23 Para compartilhar:

Ex-participante do Big Brother Brasil, Marcos Harter recebeu um novo rim esta semana. O médico, de 44 anos, vinha passando por problemas renais, e necessitava de um transplante para voltar a ter a vida regular. A doação veio de uma paciente, que acabou virou amiga dele também nos últimos anos.

Nas redes sociais, ele compartilhou um registro emocionado do encontro com a doadora, logo após o transplante: “Recebi o órgão de uma paciente que virou minha amiga e agora é minha irmã”.

Participação de Marcos no BBB

Marcos Harter ficou nacionalmente conhecido em sua participação na 17ª edição do Big Brother Brasil. O médico foi expulso do reality na reta final do programa, após a direção comprovar que ele havia cometido indícios de agressão física à participante Emilly Araújo, que veio a ganhar a edição, e com quem também o médico se relacionava.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias