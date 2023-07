Ex-Balão Mágico revela ter fumado e perdido a virgindade aos 11 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 14:57 Compartilhe

Mike Biggs, 48 anos, um dos integrantes da Turma do Balão Mágico, disse ter perdido a virgindade e, também, que começou a fumar cigarros e maconha ainda na pré-adolescência, aos 11 anos.

No documentário ‘A Superfantástica História Do Balão’, ele revela detalhes da sua infância.

A produção, que conta a história do grupo infantil de sucesso na primeira metade dos anos 80, tem estreia prevista para o dia 12 no Star Plus.

“Sou filho de uma stripper com um assaltante de trem (o famoso Ronald Biggs, morto em 2013). Com 11 anos, eu perdi a virgindade. Com 11 anos, eu fumei pela primeira vez o legal e o ilegal. A coisa tomou uma dimensão assustadora. Depois que o programa acabou, fui ser peão de obra”, revelou ele.

O documentário conta com os relatos dos outros três integrantes do Balão Mágico: Simony, 47 anos, Tob, 52, e Jairzinho, 48.

