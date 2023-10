Ex-apresentador do canal Food Network, chef Michael Chiarello morre aos 61 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2023 - 10:39 Compartilhe

Michael Chiarello, chef de cozinha e ex-apresentador do canal Food Network, morreu aos 61 anos. A morte foi confirmada pela revista People.

O chef morreu na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele vinha tratando de uma reação reação alérgica aguda, e que o levou a um choque anafilático.

“Lamentamos profundamente a perda do nosso amado patriarca Michael. Seu brilhantismo culinário, criatividade sem limites e compromisso inabalável com a família estavam na essência de seu ser”, disse a família do chef, em comunicado ao portal.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias