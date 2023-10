EUA declaram 21 espécies ameaçadas de extinção: ‘É um alerta’

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 18/10/2023 - 3:49 Para compartilhar:

Quase duas dúzias de espécies ameaçadas de extinção são agora classificadas como extintas pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA, no último “alerta” de conservação.

A agência anunciou que 21 espécies serão retiradas da Lei de Espécies Ameaçadas devido à extinção a partir de terça-feira, mas não entrarão em vigor até o próximo mês.

“A proteção federal chegou tarde demais para reverter o declínio dessas espécies e é um alerta sobre a importância de conservar as espécies ameaçadas antes que seja tarde demais”, disse a diretora do serviço, Martha Williams, em um comunicado.

A lista de espécies inclui o morcego frugívoro Pequena Mariana, também conhecido como raposa voadora de Mariana, que foi classificado pela primeira vez como ameaçado de extinção em 1984 e visto pela última vez em 1968.

O morcego é o único mamífero recentemente declarado extinto da lista, que conta com 10 aves, dois peixes e oito mexilhões.

“As circunstâncias de cada um também sublinham como a actividade humana pode conduzir ao declínio e extinção de espécies, contribuindo para a perda de habitat, a utilização excessiva e a introdução de espécies e doenças invasoras”, escreveu a agência no seu anúncio na segunda-feira.

“Ao comemorarmos este ano os 50 anos da Lei das Espécies Ameaçadas, somos lembrados do propósito da Lei de ser uma rede de segurança que interrompe a jornada rumo à extinção.”

O objectivo da Lei das Espécies Ameaçadas, que celebra o seu 50º aniversário este ano, é a intervenção precoce para proteger espécies quase extintas antes que seja tarde demais e foi relatado que salvou cerca de 99% das espécies da extinção.

A maioria das 21 espécies recentemente classificadas como extintas foram consideradas ameaçadas pela primeira vez nas décadas de 1970 e 1980, altura em que existiam em “números muito baixos” ou “provavelmente já estavam extintas”.

Uma ave que surpreendentemente permanecerá na lista de espécies ameaçadas é o pica-pau-bico-de-marfim.

Embora não tenha sido avistado oficialmente desde 1944 e esteja ameaçado de extinção desde 1967, de acordo com o Serviço de Pesca e Vida Selvagem , a organização planeja “continuar a analisar e revisar” os dados antes de tomar uma determinação final, devido a “discordância substancial entre os cientistas”. ”Sobre seu status real.

Em 2019, investigadores alertaram que 1 milhão de espécies estavam em risco de extinção devido ao comportamento humano, como a pesca excessiva, a desflorestação, a poluição, a destruição de habitats e as alterações climáticas, através da queima de combustíveis fósseis que resultaram em ambientes inabitáveis ​​para certas espécies.

O relatório de 39 páginas afirmava que a perda de espécies estava a acelerar a um ritmo sem precedentes – e alarmantemente rápido – e foi co-assinado por representantes de 109 nações.

“Este é o apelo mais forte que temos visto para inverter as tendências de perda da natureza”, disse Rebecca Shaw, cientista-chefe do World Wildlife Fund que observou as negociações do relatório na altura.

Espécies retiradas da Lei de Espécies Ameaçadas:

Clima Kauai

Kauai nupuu

Kauai ‘o’o (comedor de mel)

Tordo Kauai grande (kam’a)

Maui Kepa

Maui Nupuu

Trepadeira Molokai (kakawahie)

trepadeira

Olho branco refreado

Pequeno morcego frugívoro Mariana

San Marcos gambusia

Scioto madtom

Dedo do pé achatado

Casca de bolota do sul

Concha de estribo

Concha de montanha

Flor verde (mexilhão perolado)

Flor tuberculosa (mexilhão perolado)

Flor túrgida (mexilhão perolado)

Flor amarela (mexilhão perolado)

Toutinegra de Bachman

