“Eu queria saber de onde vem cada energia”: Baby do Brasil fala da sua experiência com o “Homem do Rá”

Uma artista múltipla e magnética. Uma instituição da música brasileira há mais de 50 anos. Uma personagem peculiar e poderosa — no melhor sentido da palavra. Dona e catalisadora de uma voz com tantos adjetivos possíveis que fica até complicado traduzir.

Baby do Brasil nunca passou despercebida. E nunca passará.

Confira abaixo mais um trecho da entrevista exclusiva concedida pela cantora a IstoÉ. No vídeo em destaque, Baby fala de sua experiência nos anos 1980 com Thomaz Green Morton, o “Homem do Rá”.

Baby do Brasil está em turnê com seu novo show, “In Concert”. Confira a agenda e encontre mais informações abaixo:

