Estes 5 empregos colocam os trabalhadores em maior risco de demência, aponta pesquisa

Pessoas que trabalham em empregos mais exigentes fisicamente podem ter maior probabilidade de contrair demência, de acordo com um estudo detalhado na revista científica The Lancet.

“Nosso trabalho também destaca o que é chamado de paradoxo da atividade física – a associação da atividade física no lazer com melhores resultados cognitivos e como a atividade física relacionada ao trabalho pode levar a piores resultados cognitivos”, disse o autor principal, Vegard Skirbekk, professor de População e Saúde da Família na Columbia Public Health, de acordo com o The Sun.

Ele e sua equipe conduziram o estudo em colaboração com o Centro Nacional Norueguês de Envelhecimento e Saúde e o Centro de Envelhecimento Butler Columbia.

Eles deduziram que “trabalhar consistentemente em uma ocupação com atividade física ocupacional intermediária ou alta estava associado a um risco aumentado de comprometimento cognitivo”.

Trabalhos exigentes foram definidos como aqueles que “exigem um uso considerável dos braços e pernas e movimentação de todo o corpo, como escalar, levantar, equilibrar, andar, inclinar-se e manusear materiais”.

Essas vocações incluem vendedores – varejo e outros – auxiliares de enfermagem, agricultores e produtores de gado. Os jornalistas, até agora, estão aparentemente a salvo da doença de Alzheimer induzida pela ocupação.

Os pesquisadores chegaram a esta conclusão assustadora examinando as trajetórias da AF ocupacional nas idades de 33 a 65 anos com “risco de demência e comprometimento cognitivo leve (MCI) aos 70 anos ou mais”.

Eles analisaram especificamente os dados de 7.005 participantes do estudo HUNT4 70+ – um dos maiores estudos de demência de base populacional do mundo.

Do total, 902 foram diagnosticados com demência mais tarde na vida, enquanto 2.407 sofriam de comprometimento cognitivo leve (que os autores observaram não necessariamente leva à demência).

Os investigadores revelaram que as pessoas em ramos de trabalho fisicamente exigentes tinham cerca de 15,5% mais probabilidade de desenvolver demência, em comparação com apenas 9% para baixa AF ocupacional.

Os pesquisadores deduziram que havia vários motivos para suas descobertas, nomeadamente a destruição que esses shows causam no corpo e na mente.

Os trabalhos de enfermagem e vendas são “frequentemente caracterizados por falta de autonomia, permanência prolongada, trabalho árduo, horários de trabalho rígidos, estresse, maior risco de esgotamento e, às vezes, […] dias de trabalho inconvenientes”, de acordo com o estudo.

Isso pode prejudicar a saúde do cérebro em pessoas mais velhas, já que o aumento da atividade física mais tarde na vida tem sido “ligado ao menor volume do hipocampo e ao pior desempenho da memória”, escreveram os pesquisadores.

Do outro lado do espectro do trabalho, os investigadores especularam que trabalhos menos exigentes fisicamente reduzem a probabilidade de catástrofe cognitiva, permitindo mais pausas e, portanto, mais tempo de recuperação.

Curiosamente, a mesma teoria não se aplica a níveis mais elevados de atividade de lazer, que estão inversamente associados a um “menor risco de comprometimento cognitivo”.

Em outras palavras, os estudos não refutaram totalmente o mantra “corpo saudável, saúde, mente”.

Outra teoria para esta ligação com o desperdício de cérebros dos operários, de acordo com o estudo, é que a engenharia, a administração e o ensino, e outras atividades “mais cognitivamente estimulantes” provavelmente ajudam as pessoas a manter um alto nível de cognição mais tarde na vida.





Na verdade, um estudo de 2016 descobriu que os seguintes empregos ajudam a preservar a função cerebral saudável: gestor, professor, advogado, assistente social, engenheiro, físico, médico, dentista e farmacêutico.

Isto marca um avanço importante na compreensão da doença de Alzheimer e de outras formas de demência, que supostamente afectam 5,8 milhões de pessoas nos Estados Unidos, de acordo com os Centros de Controlo de Doenças.

Num grande avanço em Julho, a Food and Drug Administration dos EUA concedeu a aprovação tradicional ao Lecanemab, um medicamento que comprovadamente retarda significativamente a progressão da doença de Alzheimer.

