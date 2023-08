Espetáculo “Baby do Brasil In Concert” desembarca em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/08/2023 - 13:34 Compartilhe

De diva hippie a estrela dos Novos Baianos, de ícone fashion a símbolo da contracultura, passando pelo status de uma das vozes mais marcantes da MPB, Baby do Brasil, definitivamente, não parou no tempo. E depois de comemorar os 50 anos dos Novos Baianos, meio século de “Acabou Chorare” e de lançar o álbum em comemoração aos 70 anos de Baby e Pepeu, a cantora está na estrada com a nova turnê “Baby do Brasil In Concert”. Neste sábado, 5, Baby se apresenta no Teatro Bradesco, em São Paulo.

O show reúne 50 anos de música, recheado de hits, em quase duas horas de espetáculo e conta com a direção de Allex Colontonio. Baby sobe aos palcos com a mesma vibe da artista que inaugurou a cultura dos trios elétricos no Brasil. “Vibrar com o público e trocar essa energia é fundamental para mim. Trabalhamos muito duro para oferecer o máximo de qualidade em repertório, em arranjos, no visual e na musicalidade que brota da minha alma e dos músicos excelentes que me acompanham”, conta Baby que terá, quando o palco permitir, três guitarras, além dos teclados, baixo, bateria e percussão.

Para o repertório, ela escolheu misturar bossa nova, chorinho, samba brasileiro, muito rock, com uma pitada de jazz, além dos grandes hits de sua autoria e músicas inéditas. Baby ainda faz homenagens para Gal Costa, Rita Lee, Elza Soares e Moraes Moreira. Sucessos como Menino do Rio, Telúrica, Sem Pecado e Sem Juízo e Masculino e Feminino foram escolhidos para o set list. Do repertório dos Novos Baianos, não vão faltar A Menina Dança, Acabou Chorare e Dê Um Rolê, entre outros.

Serviço

Classificação: 12 Anos

Teatro Bradesco, Bourbon Shopping São Paulo

Sábado (5), 21h

Ingressos a partir de R$ 80

