Encontro entre Messi e David Beckham acaba em confusão e fuga de Victoria

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/08/2023 - 7:29 Compartilhe

Um encontro de David Beckham e Victoria Beckham com Lionel Messi e a mulher, Antonela Rocuzzo, acabou em confusão em Miami, nos Estados Unidos. Segundo informações do “Mirror”, a situação ocorreu no luxuoso restaurante Gekko, do cantor Bad Bunny.

Durante o jantar entre amigos, um homem supostamente tentou tirar fotos do jogador argentino. A confusão, então, começou após o suspeito ser impedido pelos seguranças. “Eles pularam em nós, me chutaram e me deram um soco na cara. Só porque meu amigo estava tentando tirar uma foto com a mulher dele, não com Beckham ou Messi, nada. Era uma coisa de família”, declarou uma testemunha.

Assustada com a situação, para proteger a filha Harper, de 12 anos, Victoria Beckham fugiu do local. Apoiadas por seguranças, elas entraram em um carro e deixaram o restaurante.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias