Em relato pós-parto, cantora Jessie J reflete sobre maternidade

A cantora Jessie J, que recentemente deu à luz o primeiro filho, apareceu apenas de calcinha em seu perfil no Instagram, cobrindo os seios com uma tarja, para falar sobre a maternidade real.

Na publicação, a britânica comentou que o processo do pós-parto é longo e que a sensação é mágica. Ela também afirmou que as mães não devem se culpar.

“Estou escrevendo isso para mim e para qualquer outra pessoa que precise ler isso. Seu corpo foi um lar para outra pessoa morar por 9 meses. Seus órgãos se moveram e precisam encontrar o caminho de volta para onde estavam antes. Seu útero ainda está desinflando lentamente. Seus hormônios estão voando e caindo. Seu corpo está trabalhando o mais difícil que já trabalhou. Você está exausto, mas é mágico”, começou Jessie J.

“Você preparou um ser humano completo. Um humano que está fazendo isso com você e o ama além da medida. Sem pressa. Seja fácil consigo mesma, com seu corpo e com a sua mente. Lembre-se de que você está em recuperação e não se esqueça de lembrar também as pessoas ao seu redor”, acrescentou.

A artista ainda frisou a importância de entender as mudanças do corpo por conta da gestação.

“Comemore seu novo corpo. Tinha que mudar. Será maior e menor em lugares diferentes. É bonito e natural. Ignore os sussurros de pessoas que dizem que você deveria ou não deveria parecer depois de um certo tempo. É 2023. As pessoas precisam relaxar. É a sua jornada. Seu tempo e seu corpo. Não é igual ao de ninguém, e é isso que o torna especial. Você é única”, escreveu.

Na foto publicada, Jessie J exibe seu corpo real após o parto.

“Este era o meu corpo 11 dias após o parto e ainda pareço praticamente a mesma 35 dias depois. Eu amo meu corpo. Deu-me o companheiro de quarto mais mágico dentro e fora do meu corpo. E quando estiver pronto e capaz de mudar novamente, ele mudará. O que quer que pareça. Estou aqui para isso. Você está fazendo incrível Mamma”, finalizou.

