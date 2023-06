Eliezer fala sobre paternidade e questiona atenção com os filhos: ‘O homem sabe cuidar?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2023 - 21:41 Compartilhe

O ex-BBB Eliezer, 33 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (26), para fazer um relato e refletir sobre paternidade. Eli é pai de Lua Di Felice, de apenas dois meses e meio de vida, fruto de seu relacionamento com a também ex-BBB Viih Tube, 22.

Nos Stories de seu Instagram, o influenciador digital falou sobre o desinteresse de pais com os filhos, como abandono paterno, falta de disponibilidade afetiva e violência doméstica.

“Hoje eu quero fazer um vídeo falando sobre como está sendo toda essa experiência da paternidade. A gente vê tantos relatos de mães na internet, falando sobre a maternidade, só que homens falando sobre paternidade são poucos”, iniciou ele para explicar a motivação do vídeo.

Eli analisou que muitos homens têm medo da paternidade e que ele próprio nunca imaginou que seria pai.

“Eu sempre pensei que a paternidade viria para atrapalhar a minha vida”, confessou ele, ressaltando que agora entende o significado de ser pai.

O designer relatou que sentiu o peso da responsabilidade do cuidado logo no primeiro momento em que descobriu que seria pai e passou a gestação de Viih se informando sobre o assunto com aulas e workshops.

Eli lamentou, ainda, que muitos homens não foram “criados para cuidar”, já que por questões culturais essa função acaba ficando com as mulheres.

Confira a publicação de Eliezer no Instagram:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias