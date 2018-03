Elenco de ‘Big Little Lies’ compartilha fotos da segunda temporada

A segunda temporada de “Big Little Lies”, que vai contar com Meryl Streep no elenco, está verdadeiramente a caminho. A nova fase da série deve estrear apenas em 2019, mas os trabalhos já começaram. Para marcar o início das filmagens, Laura Dern compartilhou uma foto no set de gravação ao lado de Reese Witherspoon. Outras personalidades também mostraram aos fãs os seus personagens na nova produção, como Shailene Woodly e Zoë Kravtiz.