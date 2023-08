Doja Cat desabafa após perder mais de 200 mil seguidores: ‘Livre’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2023 - 20:36 Compartilhe

Uma discussão no Twitter protagonizada pela cantora Doja Cat, 27 anos, acarretou na perda de mais de 200 mil seguidores.

Na última quarta-feira (16), ela usou seu perfil no Instagram para fazer um desabafo sobre a situação e, ao contrário do que os fãs poderiam imaginar, a rapper confessou que se sente “livre” agora.

“Ver todas essas pessoas deixando de me seguir faz com que eu sinta que derrotei uma fera gigante que me colocou para baixo por muito tempo”, começou a artista em seu desabafo.

“Sinto que posso me reconectar com as pessoas que realmente importam e me amam pelo que sou e não pelo que eu era”, finalizou Doja Cat.

Tudo começou em julho, no Twitter, quando a cantora reclamou com seu fandom por se nomearem como “Kittenz” ou “Kitten”.

“Se vocês se nomeiam como a porr* de ‘Kittenz’, significa que vocês precisam sair dos seus telefones, procurar um emprego e ajudar seus pais com a casa”, disparou ela na ocasião.

A polêmica ainda continuou quando a artista pediu para que os fãs apagassem as suas contas após algumas pessoas perguntarem se ela preferia que eles usassem outro nome para o fã-clube. Doja também disse considerar “esquisito” um fã usar o seu nome como login na plataforma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Doja Cat (@dojacat)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias