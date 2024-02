DJ Khaled criticado por fazer seguranças carregá-lo para não ‘sujar’ seus Air Jordans

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 28/02/2024 - 1:12 Para compartilhar:

DJ Khaled está enfrentando reação negativa por fazer dois seguranças carregá-lo para que ele não “sujasse” seus tênis Nike Air Jordan enquanto caminhava na areia.

O produtor musical, de 48 anos, foi criticado por fãs depois de postar um vídeo do momento em seu Instagram, enquanto promovia seu próximo álbum.

No clipe, Khaled abriu a porta do carro, olhou para o chão e acenou para o pessoal de segurança. “Não quero sujar meus Jordans”, disse ele enquanto se levantava. “Posso fazer com que todos me ajudem?”

Dois homens então se aproximaram do hitmaker “All I Do Is Win” enquanto o içavam, colocando os braços sob suas pernas.

A dupla guiou Khaled de seu veículo de luxo até a traseira de uma caminhonete, que o levou ao palco à beira-mar.

“Obrigado, irmãos, agradeço”, disse ele enquanto o colocavam no chão. “Não posso bagunçar os Js.”

Assim que chegou ao local do show, os mesmos guardas o tiraram da carroceria do caminhão e – mais uma vez – o carregaram até a escada do palco.

Khaled agradeceu aos homens antes de sair para cumprimentar as centenas de fãs que esperavam com “All I Do is Win”.

O rapper “I’m The One” parece ter colocado as mãos nos tênis J Balvin x Air Jordan 3 “Rio” mais cedo, pois eles não deveriam ser lançados até maio de 2024.

Embora os sapatos sejam vendidos por US$ 250, o valor de revenda provavelmente estará bem acima desse valor – potencialmente o motivo pelo qual Khaled tomou medidas tão drásticas para mantê-los em perfeitas condições.

Apesar de mostrar amor aos guarda-costas, a seção de comentários de Khaled foi inundada por seguidores decepcionados que o criticaram por ser “desrespeitoso”.

“Essa é a coisa mais estúpida que já vi!” um usuário escreveu. “Saia do seu cavalo alto.”

“Levantar 180kg não estava no currículo”, brincou outro sobre os seguranças, enquanto um terceiro concordou que “os guardas não recebem o suficiente para isso”.

“Eu não tenho respeito por você! É ridículo que um homem grande demais faça isso”, acrescentou um quarto. “Ele fala tanto sobre Deus e se comporta assim por causa de um par de sapatos. Ridículo!”

“Que tal usar uns malditos chinelos e calçar os Jordans antes de subir no palco?” alguém sugeriu.

Esta não é a primeira vez que Khaled está na berlinda por aparentemente se colocar em primeiro lugar.





Em 2018, ele foi criticado online depois de admitir que nunca faria sexo oral em uma mulher porque acreditava que isso estava abaixo dele.

No entanto, ele também disse que seria inaceitável se uma mulher decidisse que não queria fazer sexo oral com um homem, dizendo que existem “regras diferentes para os homens”.

