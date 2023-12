Deputada Giselle Monteiro sofre tentativa de assalto no rio

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/12/2023 - 8:31 Para compartilhar:

A deputada estadual Giselle Monteiro (PL) sofreu uma tentativa de assalto ontem (23) enquanto passava de carro pela Avenida Brasil, na altura da Vila do João, Zona Norte da capital fluminense.

Em uma publicação na sua conta no Instagram, a deputada afirmou que homens fortemente armados jogaram um veículo na frente do automóvel em que estava, forçando-os a parar o automóvel.

“Nos cercaram em pé no meio da rua, batendo com as armas para quebrar o vidro, em plena Avenida Brasil, trânsito limpo, altura da Vila do João, entrada para Linha Amarela!!! Coronhadas por submetralhadora nas latarias e janelas e, pelo vidro quebrado parece ser de tiro”, afirmou na publicação.

O carro em que estava Giselle Ribeiro foi alvejado por tiros e as marcas de balas ficaram marcadas na lateral do veículo.

A parlamentar é irmã do ex-vereador e ex-policial militar Gabriel Monteiro, que está preso e teve o mandato cassado no ano passado acusado de quebra de decoro por ser acusado de estupro e assédio moral e sexual.

