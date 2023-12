Depressão, overdose, polêmica com pedofilia: quem foi PC Siqueira

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 27/12/2023 - 22:17 Para compartilhar:

*Atenção: esse texto trata de tópicos sensíveis, como depressão e suicídio. Em caso de pensamentos autodestrutivos, procure ajuda no CVV (Centro de Valorização da Vida), pelo telefone 188, ou pessoalmente nos postos de atendimento em todo o Brasil.

PC Siqueira foi encontrado morto nesta quarta-feira, 27, vítima de suicídio. Nascido Paulo Cezar Goulart Siqueira, o Youtuber tinha 37 anos.

PC foi um dos pioneiros do Youtube no Brasil com o canal “Maspoxavida”, hoje “PC Siqueira”, com 2 milhões de inscritos. Ele começou em 2010 e, desde então, ganhou programas na MTV Brasil, como “PC na TV”, participou do reality “O Aprendiz”, da Record, em 2019, e fez participações em filmes de comédia.

Ele foi acusado de abuso infantil em 2020, após terem sido vazados áudios nos quais afirmava ter “traços de pedofilia”. Em outras mensagens divulgadas, ele afirmou que teria recebido fotos de uma criança de 6 anos nua. Apesar disso, PC sempre se declarou inocente, além de alegar ter sido vítima de uma “articulação criminosa”. Após investigação, entretanto, a perícia policial não encontrou provas de pedofilia em seus dispositivos eletrônicos.

À época, PC deletou seus perfis nas redes sociais e viu seu faturamento cair. Seis meses depois, ele retornou às plataformas e pediu doações de fãs para pagar suas contas e refeições.

No ano seguinte, o Youtuber contou que passou por uma cirurgia de substituição de quadril por causa de uma doença degenerativa rara que deixou seu quadril e fêmur necrosados. Ele também revelou que sofreu uma overdose em 2021.

Desde então, PC vinha atuando como tatuador e fazendo aparições esporádicas nas redes sociais para desabafar sobre saúde mental e outros temas. Em março deste ano, ele foi socorrido por bombeiros após uma tentativa de suicídio — que não havia sido a primeira.

Na véspera de Natal, o youtuber havia desejado um “feliz Natal solitário” aos seguidores, revelando que comemoraria a data sozinho. Nos comentários, ele ainda afirmou que “já morreu por dentro faz tempo”.

