Demência e envelhecimento do cérebro diminuíram com multivitamínicos, segundo estudo

Tomar um multivitamínico diariamente pode evitar o declínio cognitivo em até dois anos, de acordo com um novo estudo do Massachusetts General Hospital, dos EUA.

O declínio cognitivo é um dos primeiros e principais sintomas associados à doença de Alzheimer e à demência, que juntas afetam 55 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde .

“O declínio cognitivo está entre as principais preocupações de saúde para a maioria dos idosos, e um suplemento diário de multivitaminas tem o potencial de ser uma abordagem atraente e acessível para retardar o envelhecimento cognitivo”, disse o autor principal do estudo, Chirag Vyas.

As novas descobertas, publicadas no American Journal of Clinical Nutrition, mostraram que um multivitamínico diário de 20 nutrientes essenciais “ajuda a prevenir a perda de memória e a retardar o envelhecimento cognitivo”, segundo o autor sênior.

O estudo incluiu avaliações de 573 indivíduos ao longo de dois anos. Aqueles que estavam tomando o multivitamínico, em comparação com um grupo de placebo, observaram um aumento significativo na sua capacidade de aprender, armazenar e recuperar informações.

Os pesquisadores também encontraram melhorias em áreas de orientação, atenção, fluência linguística e capacidades relacionadas, conhecidas como cognição global, também em até dois anos.

O pesquisador do Brigham and Women’s Hospital, Howard Sesso, chamou a descoberta de “emocionante”.

“Agora é fundamental compreender os mecanismos pelos quais um multivitamínico diário pode proteger contra a perda de memória e o declínio cognitivo, com foco no estado nutricional e outros fatores relacionados ao envelhecimento”, disse Sesso.

Recentemente, um dentista falou sobre como a manutenção de uma saúde oral de qualidade estava ligada à prevenção do declínio mental, e o exercício físico também estava ligado à prevenção deste tipo de doenças neurodegenerativas.

