De biquíni fio-dental, Gio Ewbank curte passeio de iate em Fernando de Noronha

O domingo, 2 de julho, começou com muita curtição para a atriz Giovanna Ewbank. Logo cedo, ela compartilhou em suas redes sociais, imagens de um belo dia de passeio de iate por Fernando de Noronha.

Com um biquíni azul fio-dental, e acompanhada do marido Bruno Gagliasso, a apresentadora deu um mergulho nas águas cristalinas do local. “Bom dia”, desejou ela.

O casal tem uma pousada no arquipélago, e costumam frequentar o local com frequência com os filhos: Titi, de 10 anos, Bless, de oito anos, e Zyan, de dois anos. “Que saudades que eu estava daqui”, disse ela ao chegar.

