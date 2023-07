Daniela Lima estreia na Globo e internautas comemoram: ‘É ela’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 21:02 Compartilhe

A jornalista Daniela Lima fez sua estreia no canal GloboNews ao assumir, nesta segunda-feira (31), o comando do programa Conexão GloboNews, que vai ao ar nas manhãs.

A apresentadora deixou a CNN Brasil em junho último, após discordâncias com a chefia da emissora em que trabalhava desde 2020, e logo foi convidada a se juntar ao canal afiliado da Rede Globo.

A contratação foi comemorada nas redes sociais e, nesta segunda-feira, internautas reagiram à estreia da jornalista.

O primeiro programa de Daniela na nova casa contou com uma entrevista exclusiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de conversas da nova apresentadora com as colegas de bancada Leilane Neubarth e Camila Bonfim.

“Daniela Lima já chegou GRANDONA como sempre. É ela! Sucesso no Conexão”, publicou um fã no Twitter.

Alguns usuários do microblog compartilharam o vídeo do programa. Um deles mostrou o momento em que Daniela pede para os operadores trocarem a câmera em que ela iria aparecer: “Daniela Lima que joga com o time mesmo”, comemorou.

Um espectador ainda compartilhou o momento em que Daniela solta a voz enquanto comentava uma notícia com Leilane e Camila.

“Daniela Lima já estreou cantando na GloboNews”, observou mais um internauta.

Daniela Lima já estreou cantando na GloboNews 🗣️ pic.twitter.com/GmLk0jeJ4y — Գաբրիել 🇸🇪 (@vodimtenigranku) July 31, 2023

Daniela Lima que joga com o time mesmo!#conexãoglobonews Joga na seis! pic.twitter.com/dOd00YBQkh — Gabriel Menezes (@briel_menezes) July 31, 2023

Daniela Lima já chegou GRANDONA como sempre! Que saudade que eu tavaaaaaaaaa ❤️ Bloquinho na mão, notebook na frente, um olho no telão e outro no TP. É ela! @DanielaLima_, sucesso no #ConexãoGloboNews! 🚀 pic.twitter.com/FCrNMq955m — Natan Corrêa ✶ (@natancrr) July 31, 2023



