Cutucar o nariz pode ser culpado pela doença de Alzheimer, dizem cientistas

Uma revisão de dezenas de estudos publicados sobre os mecanismos por trás das doenças neurológicas reuniu fortes evidências de que as pessoas que cutucam o nariz com frequência correm maior risco de desenvolver a doença de Alzheimer.

O novo relatório , compilado e escrito por pesquisadores da Western Sydney University, foi publicado na revista Biomolecules no final do ano passado.

“A neuroinflamação na doença de Alzheimer pode ser parcialmente causada por patógenos virais, bacterianos e fúngicos que entram no cérebro através do nariz e do sistema olfativo”, escreveram eles no relatório.

A picada crônica do nariz, clinicamente conhecida como rinotillexomania, introduz germes na sensível cavidade nasal que causam inflamação no cérebro, que tem sido associada ao aparecimento da doença de Alzheimer.

Mais de 6 milhões de pessoas vivem com a doença neurodegenerativa, afetando predominantemente pessoas com 65 anos ou mais.

Os cientistas ainda não têm certeza do que causa a doença de Alzheimer, mas nos cérebros dos pacientes observaram um acúmulo de uma proteína chamada tau, que está associada à resposta imunológica do corpo.

Quando as células imunológicas são desencadeadas por invasões com muita frequência, os pesquisadores acreditam que o estresse no corpo, na forma de inflamação, pode levar a várias doenças.

Os autores do último relatório mostraram apoio a esta teoria, sugerindo que as alterações no ambiente nasal causadas por um crescimento excessivo de germes podem ser a fonte de infecções cerebrais ligeiras e crónicas.

Essas infecções podem existir aparentemente sem sintomas externos, mas podem causar inflamação abaixo da superfície, deixando para trás placas prejudiciais de proteínas que contribuem para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas , incluindo a doença de Alzheimer.

Uma variedade de patógenos comuns foram encontrados no cérebro de pessoas com Alzheimer, como a bactéria que causa pneumonia, o vírus do herpes, o coronavírus e o parasita derivado de gato, Toxoplasma gondii.

Com a prevenção em mente, os investigadores apelaram à lavagem regular das mãos.

Eles escreveram: “Uma das lições aprendidas com o COVID-19 é o valor da higiene das mãos através da lavagem frequente das mãos e do uso de desinfetantes para as mãos, e sugerimos que esses procedimentos higiênicos de rotina sejam procedimentos de rotina obrigatórios para o colhedor de nariz incurável”.

