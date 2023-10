CRB bate Ceará em casa e se mantém vivo na briga pelo acesso na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2023 - 0:16 Compartilhe

Fazendo valer o mando de campo, o CRB foi melhor e venceu o Ceará na noite desta sexta-feira pelo placar de 2 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O resultado manteve o time vivo na briga pelo G-4 – zona de acesso – e complicou ainda mais a campanha do adversário, que contabilizou a terceira derrota nas últimas seis partidas. O time de Alagoas agora tem uma invencibilidade de 14 jogos em casa.

Com o resultado, o CRB chegou aos 48 pontos e subiu para o oitavo lugar, sonhando com o acesso e diminuindo a distância para o G-4 para apenas cinco pontos, faltando sete rodadas para o fim da competição. O Ceará manteve os 42 e ficou na 11ª posição.

Superior na etapa inicial, o CRB criou as melhores oportunidades e não deixou o Ceará jogar. Logo aos 17 minutos, Lucas Lima balançou as redes, mas o árbitro anulou o gol assinalando impedimento. Mesmo colocando pressão no time adversário, o gol saiu apenas aos 34, quando Anderson Leite aproveitou sobra em erro defensivo dos cearenses e colocou o time alagoano em vantagem.

Depois do gol, a tônica do jogo não mudou. Antes do final do primeiro tempo, o CRB teve um pênalti marcado, mas após contribuição do VAR, o árbitro anulou a marcação e os times levaram um resultado justo para o intervalo.

Quem esteve melhor no início não esperou tempo ruim na etapa final. Logo aos três minutos, Léo Pereira aproveitou erro defensivo de Tiago e André Luiz, passou pelo goleiro e finalizou sozinho, com o gol vazio. Com 2 a 0, o CRB recuou a marcação e deu mais espaço ao Ceará, que não conseguiu aproveitar e foi novamente derrotado na Série B.

Ainda sonhando com o acesso, o CRB enfrenta o Ituano, no próximo sábado (14), às 17h, no estádio Novelli Júnior. O Ceará, que já pensa em 2024, recebe o Sampaio Corrêa, no mesmo dia, às 18h30, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 0 CEARÁ

CRB – Diogo Silva; Hereda, Ramon, Alemão e Matheus; Falcão (Auremir), Lucas Lima (Saimon), Anderson Leite (Juninho) e João Paulo (Rafael Longuine); Léo Pereira e Anselmo Ramon (Rômulo). Técnico: Daniel Paulista.

CEARÁ – André Luiz; Caíque, Tiago, Lucas Ribeiro e David (Formiga); Léo Santos (Cléber), Breno (Pedrinho) e Jean Carlos; Barletta (Janderson), Saulo Mineiro (Nicolas) e Erick. Técnico: Vagner Mancini.

GOLS – Anderson Leite, aos 34 minutos do primeiro tempo e Léo Pereira, aos 3 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Falcão (CBR); Erick, Breno, Léo Santos e Lucas Ribeiro (CEA).

ÁRBITRO – Leonardo Ferreira Lima (SP).

RENDA E PÚLBICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, Maceió (AL).

