CPMI do 8 de Janeiro ouve ex-chefe de operações da PMDF

O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal Jorge Eduardo Naime Barreto apresentou, nesta segunda-feira, 26, um atestado médico para a diretoria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro para não depor. Mesmo assim, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que o ex-chefe de operações da PMDF fale na condição de testemunha.

Além disso, a Corte garantiu o direito ao silêncio para não se autoincriminar. “O ministro assegurou ainda que o coronel seja assistido por advogados durante a oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo presidente da CPMI”, acrescentou a nota divulgada pelo STF.

O coronel havia apresentado um documento que dizia que ele estava com quadro de depressão e transtorno de ansiedade, por isso, não poderia comparecer. Porém solicitou para ser ouvido na condição de investigado, caso fosse para a CPMI do 8 de janeiro.

O ministro Alexandre de Moraes atacou em partes a sua solicitação e determinou que o coronel seja ouvido como investigado e testemunha.

Vale informar que o coronel encontra-se preso desde fevereiro sob suspeita de ter negligência nos atos golpistas ocorridos em Brasília, nos quais bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes.

Jorge Eduardo passou por uma avaliação da junta médica do Senado. No entanto o seu advogado afirmou que o coronel pretende falar na CPMI independentemente da análise do professionais.

