Controverso app de IA permite que enviar mensagens para Jesus (e Satanás)

Não é todo dia que o reino espiritual se cruza com a tecnologia dos smartphones. Mas na era dos chatbots e da IA, mesmo as figuras bíblicas não estão imunes.

Bem-vindo ao mundo do “Text With Jesus” (Texto com Jesus, em tradução vicre), onde você está a apenas um toque de uma conversa com os santos – e, por um preço, com os não tão santos.

Para aqueles que desejam uma conexão mais pessoal com sua fé, este aplicativo pode ser a salvação digital que procuram. Projetado pensando nos cristãos devotos, “Texto com Jesus” promete interação com figuras como Jesus, Maria, José, Pedro e Mateus.

Este aplicativo exibe sua espiritualidade em sua tela, guiando você em suas dúvidas com respostas extraídas das profundezas do rico texto da Bíblia.

Há uma certa audácia em permitir que você vá além das interações tradicionais que se poderia esperar. Embora toda a gama de números e mensagens ilimitadas estejam disponíveis apenas para assinantes premium, o aplicativo é gratuito para download e uso em todos os dispositivos qualificados.

Ao desembolsar apenas US$ 2,99/mês, você pode embarcar em uma jornada por alguns dos diálogos mais complexos da Bíblia, como a narrativa de Adão e Eva ou o alvorecer da humanidade.

O recurso mais polêmico do aplicativo: conversas com o próprio Satanás. Satanás, historicamente o símbolo da tentação e do engano, veste um avatar surpreendentemente suave neste aplicativo.

Os usuários que antecipam diálogos inflamados ou enganos astutos podem ficar coçando a cabeça. Em vez disso, o Príncipe das Trevas defende o amor, o respeito e a compreensão – valores sinônimos de virtudes bíblicas.

Como que para garantir um sabor moderno, cada interação diabólica termina com um emoji de “rosto sorridente com chifres”.

É uma estranha mistura de solenidade e atrevimento, que sem dúvida provocará reações tanto de tradicionalistas quanto de entusiastas da tecnologia.

Agora, se é uma tentativa deliberada de desafiar as percepções ou apenas um descuido de programação continua a ser um tema para debate.

No entanto, é importante observar que a interação com Satanás está desativada por padrão e deve ser ativada manualmente por você se decidir interagir com esta figura.

O aplicativo destaca que “a representação está enraizada nos ensinamentos cristãos e os usuários têm controle total sobre seu envolvimento com todas as figuras do aplicativo”.Para além da sua novidade, “Text With Jesus” abre um diálogo sobre a natureza evolutiva da fé no nosso mundo cada vez mais digital.

Para alguns, pode oferecer consolo em momentos de solidão, fornecendo conselhos baseados nas escrituras com o toque de um botão.

Para outros, pode servir como uma curiosa exploração de como a tecnologia pode moldar, transformar ou mesmo distorcer ensinamentos antigos.

“Nosso aplicativo é uma ferramenta para exploração, educação e envolvimento com narrativas bíblicas, e não se destina a substituir ou imitar a comunicação direta com entidades divinas, que é um aspecto profundamente pessoal da fé de alguém”, afirmam os criadores do aplicativo em seu site. . “O aplicativo alimentado por IA não afirma fornecer insights divinos reais ou possuir qualquer forma de consciência divina, mas simplesmente usa seu modelo de linguagem para gerar respostas baseadas em um amplo corpus de textos bíblicos e religiosos.”





Com isto em mente, “Text With Jesus” pode ser o precursor de um movimento de fé digital, um farol iluminando o caminho para um novo tipo de exploração espiritual.

A fusão de ensinamentos seculares e tecnologia moderna levanta questões fascinantes sobre a evolução da fé numa era digitalizada.

Atualmente, o aplicativo está disponível para iPhone, iPad e Mac. Você precisará de um dispositivo com iOS ou iPad OS 16 ou posterior ou macOS 13 (Ventura) ou posterior. O aplicativo está trabalhando para ser expandido para Android e web no futuro.

A empresa afirma que o aplicativo armazena suas conversas em seus servidores para fornecer o serviço, mas afirma que não compartilha suas conversas com terceiros. Eles afirmam que suas conversas são armazenadas de forma segura e privada.

Em última análise, de acordo com a empresa, você mantém o direito de excluir todos os seus dados pessoais armazenados diretamente do aplicativo a qualquer momento para manter o controle sobre suas informações.

Onde a tecnologia e a espiritualidade convergem

Se “Texto com Jesus” servir de indicação, a convergência entre tecnologia e espiritualidade está apenas em sua infância.

O futuro poderá ver cultos religiosos em realidade virtual, sermões gerados por IA adaptados às crenças individuais ou estudos bíblicos em realidade aumentada, oferecendo experiências imersivas de histórias antigas.

À medida que esta fusão continua, é vital agir com cuidado, assegurando que os princípios fundamentais da fé são preservados no meio do deslumbramento da tecnologia.

A ascensão do “Texto com Jesus” anuncia um novo capítulo nos anais da fé – onde as escrituras encontram o software.

