Conheça o novo trem que é capaz de superar a velocidade do som

Da Redação 05/03/2024 - 13:45

Um trem flutuante que está sendo testado pela China promete ter capacidade o suficiente para ultrapassar a barreira do som, atingindo velocidades de dois mil km/h. O meio de transporte já teria quebrado o recorde de trem mais rápido em um tubo de vácuo e é esperado que seja utilizado para substituir a aviação. As informações são do La Nación e do New Atlas.

O meio de transporte é desenvolvido pela CASIC (Corporação de Ciência e Indústria Aeroespacial da China – em tradução) em cooperação com a T-Flight desde 2022, quando a Hyperloop, empresa de Elon Musk, encerrou as atividades.

Para atingir tais velocidades, o veículo foi projetado para levitar e não utilizar trilhos. Portanto, seria utilizado um método de magnetismo, com os ímãs posicionados na ferrovia empurrando o trem para cima e para frente, possibilitando uma alta rapidez, já que o meio de transporte se moveria sem entrar em contato com qualquer outra superfície.

Na primeira fase de testes, a CASIC alegou que o sistema atingiu uma velocidade de 623 km/h, superando o recorde anterior, que pertencia ao trem bala japonês, com 603 km/h. Entretanto, a empresa afirma que o veículo pode atingir dois mil km/h, quebrando a barreira do som e se locomovendo duas vezes mais rápido do que o avião de passageiros mais veloz já fabricado.

A expectativa é de que o governo chinês inicie os próximos testes em uma ferrovia maior, de 60 quilômetros, para que o trem possa atingir sua potência máxima. Caso implementado no Brasil, um meio de transporte como este poderia viajar de São Paulo a Cuiabá em cerca de uma hora.

