Conheça a maternidade de bonecas que encantou Jojo Todynho, Xuxa e Sabrina Sato

Na encantadora maternidade de bonecas MacroBaby, crianças e adultos têm a oportunidade de vivenciar uma experiência mágica, adotando bonecas reborn em um berçário especializado. O espaço vem conquistando celebridades como Xuxa, Jojo Todynho, Sabrina Sato, Celso Portiolli e mais famosos.

Localizada na movimentada cidade de Orlando, na Flórida, o berçário MacroBaby é reconhecido como a maior Maternidade de Bonecas de Orlando, oferecendo uma ampla variedade de opções de bonecas premium e exclusivas. E os famosos que passaram por lá se encantaram com a ideia. Jojo Todynho, por exemplo, adquiriu uma boneca, a qual batizou de Moara Todynho Pitbull. A boneca tem até certidão de nascimento.

Sobre a aquisição de sua “reborn” na primeira maternidade do gênero do país, que reproduz o ambiente hospitalar e oferece a possibilidade de escolher os traços físicos do “recém-nascido”, Jojo ainda brincou: “Vim parir aqui nos States”, disse a cantora sobre sua mais nova “filha”.

Entre as coleções apresentadas na maternidade, destacam-se as bonecas Bebê Reborn, que são feitas à mão, as adoráveis Adora Dolls, as JC Toys e todas contando com uma ampla seleção de acessórios para tornar ainda mais realista a experiência. Mas o que realmente diferencia o berçário é a experiência completa de adoção que oferece aos visitantes, sendo a primeira Maternidade de Bonecas em Orlando a proporcionar essa vivência única.

Todos os interessados em adotar uma boneca são recebidos por uma enfermeira especializada, que os orienta durante todo o processo que vai desde a visita ao berçário até a emissão da certidão de nascimento.

Embora as bonecas tenham conquistado muitos adultos por sua aparência e detalhes realistas, são entre as crianças que elas fazem sucesso. A cada semana, crianças de todo o mundo chegam ao berçário ansiosas para vivenciar a experiência de “adoção”. Vindas de outros estados dos Estados Unidos, do Brasil, Reino Unido, Islândia e outros países europeus, essas crianças ficam fascinadas com a diversidade de bonecas encontradas no berçário, sem falar na emoção de adotar um bebê para chamar de seu.

O processo de adoção é emocionante e envolve aproximadamente 30 minutos de interação. Nele, são realizadas medições e pesagens para garantir que o bebê escolhido esteja saudável. Os batimentos cardíacos do boneco são ouvidos atentamente, os ouvidos são examinados, tudo para assegurar a saúde do bebê.

Chega então o momento da assinatura da papelada da adoção, da emissão do passaporte americano e da Certidão de Nascimento, que contém informações importantes sobre o bebê reborn, como seu nome, local e data de nascimento, bem como os nomes dos pais e avós. É um momento de emoção e orgulho para todos os adotantes.

