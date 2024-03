Confirmada no Rock in Rio, Mariah Carey comemora vinda ao Brasil: ‘Mal posso esperar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/03/2024 - 9:13 Para compartilhar:

Mariah Carey é presença confirmada no Rock in Rio 2024. Conforme anúncio do festival, a artista será headliner do Palco Sunset no dia 22 de setembro, no Rio de Janeiro.

No Instagram, na última segunda-feira, 18, Mariah comemorou a novidade. “Estou animadíssima para voltar ao lindo país de vocês. Mal posso esperar para encontrá-los dia 22 de setembro no Rock in Rio. Vejo vocês em breve”, declarou em vídeo.

Na publicação, a artista até arriscou no português, finalizando o discurso dizendo: “Brasil, estou chegando”.

Mais sobre Mariah Carey no Rock in Rio

Pela primeira vez na Cidade do Rock e 14 anos depois de seu último show no Brasil, Mariah Carey, um dos maiores ícones da música global, será a atração principal do Palco Sunset no dia 22 de setembro, último dia de festival.

A artista apresentará seu lendário catálogo de sucessos, incluindo “I Wanna Know What Love Is”, que passou 27 semanas consecutivas em primeiro lugar nas paradas de airplay no Brasil, a música número #1 por mais tempo no país. Ela se apresenta no palco que, para esta edição, ganha ainda mais protagonismo e uma boca de cena maior, reforçando toda a sua potência.

Mariah é, além de artista e compositora premiada, autora, empreendedora, filantropa e produtora. Ela é a artista feminina mais vendida de todos os tempos, com mais de 200 milhões de álbuns vendidos até o momento e 19 singles #1 na Billboard Hot 100 (18 dos quais são de autoria própria) — mais do que qualquer artista solo na história. Com seu distinto alcance vocal de cinco oitavas, composições prolíficas e talento de produção, Carey é verdadeiramente o “role model” da cena pop contemporânea.

Mariah também foi indicada ao Songwriters Hall of Fame e reconhecida com vários prêmios Grammy, diversos American Music Awards, três títulos do Guinness World Record, ambos os prêmios “Artista da Década” e “Ícone” da Billboard, o World Music Award para “Artista Feminina Mais Vendida do Milênio no Mundo”, o Prêmio Ivor Novello para “Prêmio Internacional Especial PRS de Música” e o “Prêmio Ícone” da BMI por suas excelentes realizações em composição, entre outros feitos marcantes.

