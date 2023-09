Condenados por envolvimento na morte do filho de Cissa Guimarães são presos no Rio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/09/2023 - 17:52 Compartilhe

Roberto Bussamra e Rafael Bussamra, condenados por envolvimento na morte de Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, foram presos, na noite da última quarta-feira (13), ao se entregaram na Vara de Execuções Penais, no Rio.

No mês passado, a Justiça determinou que os dois fossem presos e cumprissem suas respectivas penas.

Rafael, 18 anos, era o caçula de Cissa, fruto de seu casamento com o músico Raul Mascarenhas.

O caso aconteceu em 2010. O jovem foi atropelado quando andava de skate no Túnel Acústico, no bairro da Gávea, zona sul da cidade do Rio de Janeiro.

O local estava fechado para manutenção e jovens aproveitaram para andar de skate na área. A pista foi usada para um pega e o filho de Cissa acabou atropelado por Rafael Bussamra.

Em setembro do ano passado, ele foi condenado por homicídio culposo e recebeu uma pena de três anos e seis meses de detenção, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.

Já seu pai, Roberto, foi condenado pela prática de dois crimes de corrupção ativa. Ele ofereceu suborno a dois agentes da Polícia Militar do Rio para que não registrassem o atropelamento. Roberto Bussamra foi condenado a três anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

Os dois chegaram a ser presos, mas a pena foi transformada em prestação de serviços comunitários. Porém, o Ministério Público do Rio recorreu da decisão. As penas atuais são menores que as originais e serão cumpridas em regime semiaberto.

Cissa Guimarães comentou as prisões

Na edição do RJ 1, telejornal local da Globo, na tarde desta quarta-feira (14), Cissa Guimarães falou sobre as prisões.

“Depois de 13 anos de espera, esse momento chegou. 13 anos da maior dor do mundo e sempre com medo que a impunidade vencesse, mas ela não venceu! Essa vitória é de todos nós contra a impunidade!”, escreveu ela em seu Instagram ao compartilhar a reportagem.

“Aliviada porque a justiça foi feita. Só Deus sabe o que eu passei nesses 13 anos com medo de que a impunidade vencesse. Ela não venceu. Essa vitória não é só minha ou da minha família. É de todos nós, da sociedade brasileira, contra a impunidade”, declarou ela ao programa.

