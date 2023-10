Como a IA ameaça tornar “obsoletos” os diplomas universitários tradicionais

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 06/10/2023 - 2:38 Compartilhe

O padrão de ouro do diploma de bacharel está em perigo à medida que a inteligência artificial avança rapidamente e os empregadores procuram trabalhadores que sejam bem versados ​​nessa tecnologia.

“A IA tornará virtualmente impossível que um momento único de aprendizagem [como um diploma] dure uma carreira inteira”, disse o CEO do LinkedIn, Ryan Roslansky, esta semana no Talent Connect Summit, uma conferência dos 2.000 principais recrutadores do país.

À medida que a tecnologia inteligente avança, espera-se que os empregos evoluam, colocando ênfase nas competências pessoais em vez de tarefas comerciais que podem ser aprendidas por uma máquina.

Os executivos do LinkedIn destacaram a necessidade “crítica” de melhoria de competências à medida que a tecnologia de IA se desenvolve, o que significa que a adaptabilidade dos funcionários será uma expectativa, tornando os cursos de quatro anos orientados para programas praticamente inúteis.

Como resultado da inovação tecnológica na última década, indústrias inteiras viraram “de cabeça para baixo”, disse o CEO da Even, Chris Hyams, no mês passado, ao mesmo tempo que alertava que as competências aprendidas na faculdade poderiam tornar-se “obsoletas”.

Prevê-se que as competências profissionais mudem 65% até 2030, de acordo com dados do LinkedIn, uma vez que as listagens que mencionam ChatGPT ou IA generativa semelhante aumentaram mais de 20 vezes desde o ano passado.

De acordo com a pesquisa da plataforma, 47% dos executivos dos EUA acreditam que a IA poderia aumentar a produtividade no local de trabalho, já que alguns planejam integrar a tecnologia em suas organizações ainda este ano.

O Relatório sobre o Futuro do Trabalho da empresa estimou a fração de tarefas que poderiam ser executadas por uma máquina por ocupação – dizendo que 96% do trabalho de um engenheiro de software poderia se beneficiar ou ser assumido pela IA, enquanto apenas 6% do trabalho de uma enfermeira poderia ser potencialmente aumentado . pelo software .

Apesar de apenas 4% dos executivos inquiridos pelo LinkedIn planearem “reavaliar funções e reduzir o número de funcionários” devido à IA, a introdução da tecnologia generativa provocou desconforto, uma vez que os trabalhadores temem que o mercado de trabalho possa ser sufocado pela inteligência artificial .

Em Março, mais de 1.000 especialistas assinaram uma carta apelando a uma pausa temporária para o rápido desenvolvimento da IA , enquanto a Goldman Sachs alertava que cerca de 300 milhões de empregos poderiam ser afectados ou perdidos devido à tecnologia.

Este ano, o Writers Guild of America entrou em greve parcialmente em protesto contra os planos de Hollywood de integrar a IA – ou, por outras palavras, de criar sem criadores.

O sindicato, que fez piquete por 148 dias, se opôs ao uso de IA na sala dos roteiristas para escrever roteiros, treinar máquinas ou servir como fonte de material .

A tecnologia inteligente também está no centro dos protestos entre os camionistas , à medida que se aproxima a integração de camiões de carga autónomos. Apesar de uma votação no Senado do Estado da Califórnia para proibir veículos sem motorista nas principais rodovias, o governador Gavin Newsom vetou o projeto , considerando-o “desnecessário”.

