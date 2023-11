Com a volta de Hulk, Atlético-MG recebe o Goiás para seguir na cola do G-4 do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/11/2023 - 7:30 Para compartilhar:

Com a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro cada vez mais equilibrada, o Atlético-MG se viu animado ao encostar no pelotão de cima. A princípio fora da briga pela liderança, segue atrás de uma vaga direta na Copa Libertadores de 2024. Para seguir sonhando alto, enfrenta o ameaçado Goiás, neste domingo, às 18h30, na Arena MRV, pela 34ª rodada. A principal novidade será a volta de Hulk, que cumpriu suspensão, ao lado de Paulinho, artilheiro da competição nacional, com 17 gols.

Invicto há cinco jogos, o Atlético-MG vem de dois empates seguidos por 1 a 1, contra o América-MG e na última rodada para o Corinthians, ambos como visitante. Os resultados não tiraram os mineiros do G-6, mas os impediram de entrar no G-4. Com 54 pontos é o sexto colocado, com quatro pontos a mais que o Athletico-PR, sétimo, e quatro a menos que o Red Bull Bragantino, quarto colocado.

O técnico Felipão terá a volta do atacante Hulk ao lado de Paulinho, uma dupla infernal que põe medo em qualquer defesa adversária. Os dois são os principais goleadores do time. Paulinho é o artilheiro da nova arena atleticana, com oito gols, enquanto Hulk tem 12 gols no Brasileiro e é peça considerada indispensável pelo técnico pentacampeão mundial, que garante: “O Hulk faz falta sempre e em qualquer circunstância”.

Com isso, Alan Kardec retorna ao banco de reservas. A baixa é o goleiro Everson, que recebeu o terceiro amarelo e cumprirá a automática. Matheus Mendes assume a vaga. A dúvida fica por conta do meio campo. Ainda se recuperando do choque de cabeça contra o América-MG, Rubens começou no banco de reservas e deu lugar a Igor Gomes.

Felipão foca no G-6, mas não descarta a briga pelo título: “Nós estamos ali por perto, quem sabe vamos beliscar alguma coisa no futuro. Faltam cinco jogos. Temos condições, mas primeiro estamos focados em conquistar nosso primeiro objetivo, que é o G-6. Estamos dentro da meta que traçamos há uns 20 dias, com os pontos adequados, para chegarmos nesta reta final em condições de conquistar o nosso objetivo, que é a vaga na Libertadores” reafirmou o treinador.

O Goiás segue no seu calvário. Na última rodada perdeu o confronto direto contra o Santos, por 1 a 0, dentro de casa, e continua na zona de rebaixamento. É o 18º colocado, com 35 pontos, dois a menos que o Vasco, que tem 37, e é o primeiro fora da zona da degola e ainda tem um jogo a menos.

O treinador Armando Evangelista não terá o meia Guilherme Marques, suspenso com o terceiro amarelo. Pedido muitas vezes pela torcida, o argentino Julián Palacios deve ganhar esta vaga. A dúvida fica por conta das condições do lateral esquerdo Sander. Com dores no joelho, ele ficou de fora do duelo contra o Santos. Caso siga vetado pelo departamento médico, Hugo continua.

Em situação delicada, Armando Evangelista afirma que o time rende mais fora de casa: “Temos que esquecer aquilo que não temos feito em nossa casa. É uma situação que temos procurado resolver e temos trabalhado em cima disso, mas a verdade é que a equipe se solta mais fora. Consegue criar chances, fazer gols e ter um jogo positivo. Em casa, tem sido mais difícil.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias