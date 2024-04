Colheita de soja 2023/24 atinge 84% da área no Brasil, diz AgRural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/04/2024 - 10:00 Para compartilhar:

São Paulo, 15 – A colheita da safra de soja 2023/24 alcançou 84% da área cultivada no Brasil, até quinta-feira passada (11), em comparação com 78% uma semana antes e 86% no mesmo período do ano passado (safra 2022/23), segundo levantamento da AgRural. Nesta reta final, o ritmo continua puxado pela colheita gaúcha e do Norte/Nordeste, especialmente da Bahia e do Piauí.

Segundo a AgRural, no Rio Grande do Sul, os produtores aceleraram os trabalhos o máximo possível durante a semana, de olho nas chuvas intensas previstas para o Estado. Até o momento, as produtividades são muito boas, comentou.

Milho

Uma rodada de chuvas foi registrada na semana passada em pontos críticos do Paraná, sul de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul, onde a safrinha vem enfrentando dificuldades por causa do calor e da falta de precipitações regulares. “Mas as pancadas, apesar de bem-vindas, não foram tão bem distribuídas. Por isso, o alerta continua ligado, especialmente no oeste do Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul”, destacou a AgRural.

Já em Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, as lavouras se desenvolvem muito bem. “Novas chuvas previstas para a segunda quinzena de abril alimentam a expectativa de boa safra nesses Estados, especialmente nas áreas plantadas mais cedo, que já estarão prontas para a colheita na segunda quinzena de maio”, disse a AgRural.