Claudia Raia celebra cinco meses do filho Luca com festa temática

A atriz Claudia Raia, 56 anos, explodiu o fofurômetro ao compartilhar os registros da comemoração pelos cinco meses do caçula, Luca, fruto de seu relacionamento com o também ator Jarbas Homem de Mello.

Nesta terça-feira (18), a artista usou sua conta no Instagram para publicar imagens da celebração íntima, para poucos convidados.

Como tema de decoração, ela escolheu carros. O look do garotinho foi composto por um macacão com uma kombi bordada.

“O mundo, desde então, tem um novo colorido para nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca!”, escreveram os pais no nascimento do bebê.

A celebração contou com a presença da filha da atriz, Sofia, 20. Já o primogênito de Claudia Raia, Enzo Celulari, 26, primogênito da atriz, não participou. Os dois são frutos do antigo casamento da atriz com Edson Celulari.

