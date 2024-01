Da redação e Agênciasi Da redação e Agências https://istoe.com.br/autor/da-redacao-e-agencias/ 14/01/2024 - 14:16 Para compartilhar:

A cidade do Rio de Janeiro foi atingida por chuva contínua desde sábado (13) que provocou diversos transtornos, principalmente na zona norte. A capital fluminense está em estágio 4 de atenção, penúltimo nível, segundo o Centro de Operações Rio, e a prefeitura pede que as pessoas evitem se deslocar pela cidade e fiquem em local seguro.

“Lembramos que o verão deste ano está sob influência do El Niño, fenômeno climático que pode deixar as chuvas ainda mais fortes e intensas. O município chegou ao estágio 4 às 2h45 da madrugada desse domingo, com registro de chuva recorde em Anchieta, onde em 24 horas choveu 259,2mm”, disse a prefeitura na rede social X, antigo Twitter. “A Defesa Civil Municipal acionou 29 sirenes em 16 comunidades. Os moradores foram orientados a deixar suas casas”, acrescentou.

Avenida Brasil

O acesso à Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, foi liberado após o alagamento provocado pelas chuvas que atingiram a cidade e o Estado entre ontem e hoje. Há pouco, em publicação no X, o Centro de Operações do Rio disse que a via, uma das principais da cidade, foi totalmente liberada para o tráfego de veículos.

Apesar da liberação das pistas, a Prefeitura do Rio reitera o pedido para que a população evite se deslocar pela cidade. O Rio permanece em Estágio 4, o penúltimo nível de uma escala que vai até 5, ou seja, a situação ainda é de grande perigo. “Mantenha-se em local seguro”, escreve.

Confira o comunicado da prefeitura:

Após o trabalho das nossas equipes, a Avenida Brasil está totalmente liberada ao trânsito. Ainda assim, o município segue em Estágio 4 e a recomendação para evitar deslocamentos pela cidade continua. Mantenha-se seguro e atento às atualizações do @OperacoesRio em tempo real. pic.twitter.com/idPwrHBwLY — Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) January 14, 2024

Mortes

Pelo menos quatro pessoas morreram no Rio de Janeiro depois das fortes chuvas que castigaram a capital na madrugada deste domingo (14), confirmou à AFP o Corpo de Bombeiros.

As chuvas alcançaram com especial força a zona norte do Rio, onde um homem morreu depois de um deslizamento, e outra mulher foi encontrada sem vida, supostamente vítima de afogamento. Outros dois homens vieram a óbito na região metropolitana do Rio, em São João de Meriti e Nova Iguaçu.

Várias linhas de ônibus deixaram de circular, e pelo menos quatro estações do metrô tiveram de fechar temporariamente neste domingo, devido ao acúmulo de água nos trilhos.

Moradores utilizam as redes sociais para reclamar. Confira:

Belford Roxo nesse momento pede socorro, bairro Sargento Roncalli – Rio de Janeiro pic.twitter.com/1ELtS2EsAY — Rose Dantas (@Rose34422290) January 14, 2024





Assim se encontra o Pantanal em baixo d’água mais um ano, isso é a realidade do carioca que acordar cedo pra trabalhar e de quem acorda perdendo tudo. São literalmente mais de 20 anos que isso acontece e ninguém buscar melhorar #enchete #caxias #baixada #chuva #RiodeJaneiro pic.twitter.com/FuMtKH6m5I — _Fox021_💚🦚 (@lucasfox0417) January 14, 2024

