Chile e Colômbia ficam no 0 a 0 pela 2ª rodada das Eliminatórias da Copa-2026

Chile e Colômbia empataram em 0 a 0 nesta terça-feira (12), em Santiago, em uma partida monótona pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Os chilenos tentaram pressionar mais, mas a falta de eficiência os impediu de dar a vitória a sua torcida no Estádio Monumental.

Sem brilho, a seleção anfitriã assumiu a posse de bola, mas em raras ocasiões preocupou o goleiro colombiano Camilo Vargas.

Contra o Uruguai, partida que a ‘Roja’ perdeu por 3 a 1, o veterano Arturo Vidal não foi titular enquanto o artilheiro Alexis Sánchez nem sequer foi convocado.

Contra a Colômbia nesta terça, os dois jogaram desde o início e, apesar da má condição física, melhoraram o futebol apresentado pelo Chile.

Vidal jogou com desconforto e um curativo no joelho, mas foi quem mais lutou pelas bolas no meio de campo.

Ele saiu aos 73 minutos de maca, após cair no chão sentindo dores, e foi substituído por Charles Aránguiz.

O zagueiro chileno Guillermo Maripán chegou a balançar a rede de cabeça aos 79 minutos, mas após consulta ao VAR, foi marcado o impedimento.

Com este empate em casa, aumenta a pressão sobre o técnico Eduardo Berizzo da seleção chilena.

Desde que assumiu o cargo, em maio de 2022, o Chile só conseguiu vencer três vezes: contra Cuba, contra a República Dominicana e com sofrimento contra o Paraguai.

A Colômbia fica provisoriamente em segundo lugar nas Eliminatórias com quatro pontos, atrás da Argentina, que tem 6.

O Chile possui um único ponto e é o oitavo.

Pela terceira rodada, no próximo dia 12 de outubro, a Colômbia receberá o Uruguai e, no mesmo dia, o Chile voltará a jogar em casa, desta vez contra o Peru.

— Ficha técnica:

Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo-2026 – Segunda rodada

Chile – Colômbia 0 – 0

Local: Estádio Monumental (Santiago)





Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Cartões amarelos:

Chile: Catalán (39′)

Colômbia: Arias (41′), Carrascal (48′), Díaz (54′), Machado (64′), Duran (90′)

Escalações:

Chile: Brayan Cortes – Guillermo Maripan, Gabriel Suazo, Arturo Vidal (Charles Aránguiz 73′), Alexis Sánchez – Erick Pulgar, Diego Valdes, Gary Medel – Rodrigo Echeverría, Matías Catalán (Juan Delgado 73′), Ben Brereton (Alexander Aravena 76′). Técnico: Eduardo Berizzo.

Colômbia: Camilo Vargas – Daniel Muñoz, Yerry Mina (Dávinson Sánchez 23′), Jhon Lucumí, Deiver Machado – Mateus Uribe, Jefferson Lerma, Jorge Carrascal (James Rodríguez 58′) – Jhon Arias (Juan Quintero 71′), Rafael Santos Borré (Jhon Durán 58′), Luis Díaz (Luis Sinisterra 71′). Técnico: Néstor Lorenzo.

