Chance de estouro do teto da meta de inflação em 2023 é de 67%, diz BC no RTI

Com as estimativas do mercado acima do teto da meta de inflação deste ano, a chance de um terceiro estouro consecutivo em 2023 voltou a subir nas contas do Banco Central, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) divulgado nesta quinta-feira, 28. No cenário de referência, a probabilidade de a inflação deste ano ficar acima do teto da meta (4,75%) é de 67%, contra 61% no RTI de junho.

Para 2024, atual horizonte relevante da política monetária, a chance de estouro do limite superior (4,50%) passou de 21% para 24%.

O cálculo tem como base a Selic variando conforme o Relatório de Mercado Focus e o câmbio atualizado com base na Paridade do Poder de Compra (PPC).

Já a probabilidade de a inflação ficar abaixo do piso da meta em 2023 (1,75%) continuou zero.

O centro da meta deste ano é de 3,25%. Em relação a 2024, a chance de a inflação furar o piso de 1,50% passou de 9% para 7%. O centro da meta do próximo ano é de 3,0%.

Para 2025, a probabilidade de superar a banda superior continuou em 16% e, a inferior, seguiu em 12%.

Para 2026, a probabilidade de superar a banda superior também é de 16% e, a inferior, de 12%.

O alvo central contínuo a ser perseguido pelo BC a partir de 2025 também é de 3,0%, com os limites variando de 1,5% a 4,5%.

