Celso Portiolli se irrita com pergunta de Lisa Gomes e entrevista termina em confusão

Nesta quinta-feira, 29 de junho, Lisa Gomes, repórter do TV Fama, publicou alguns stories e logo em seguida apagou. Nas imagens, ela relata um triste acontecimento durante uma entrevista com o apresentador Celso Portiolli, do SBT, em evento em São Paulo.

Segundo o relato da jornalista da RedeTV!, Celso ficou irritado ao ser questionado se poderia deixar o ‘Domingo Legal’ para apresentar o novo ‘Programa Livre’ na emissora de Sílvio Santos.

Ainda sem previsão de estreia, a volta do Programa Livre faz parte de um pacote de novidades que o SBT está planejando para sua programação no segundo semestre de 2023. Fizeram testes para comandar a atração nomes como Otaviano Costa, Tiago Abravanel e Yudi Tmashiro.

“Eu só fiz uma pergunta que eu vi na imprensa e que eu acho que não custava nada você falar. Qual é o problema de você responder?”, diz. “Eu não gostei da forma como você falou. Porque eu tentei conversar com você lá e vieram outras pessoas e tomaram a frente como se a gente tivesse em uma grande discussão, ao qual você começou a se alterar. Tudo que eu estou fazendo aqui eu tenho gravado”, continua.

Lisa ainda diz que Portiolli ameaçou ligar para os donos da emissora em tom de ameaça dizendo que não daria mais entrevista para a RedeTV!, alegando que não era a primeira vez que o TV Fama fazia esse tipo de pergunta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal Arrasa by Thiago Marques (@portalarrasa)

