Cantor Tierry entra no ramo da construção civil em Santa Catarina

O cantor Tierry selou nesta sexta-feira (19) uma parceria em sociedade com o empresário José Antunes, tornando-se sócio-investidor da empresa JTA Empreendimentos Imobiliários e Urbanismo. O acordo prevê mais de R$ 2 bilhões para os projetos Cidades dos Lagos, Jardim das Acácias e Yellow Stone, nas cidades de Camboriú e Porto Belo, em Santa Catarina.

Apaixonado pelo litoral catarinense, Tierry conta que conheceu José por meio de um grande amigo, Luís Henrique Palone:. “Eu já desejava comprar um terreno próximo a Balneário, aliás, no litoral de Santa Catarina. Quando eu conheci o José, ele me apresentou os empreendimentos dele e foi aí que tive o prazer de conhecer a Cidade do Lagos. Então decidi que não queria apenas ter um terreno ali, mas também ser investidor”.

“A gente está extremamente empolgado”, continua: “É o projeto das nossas vidas, onde tem muita gente envolvida”, diz, citando também os cantores Fernando e Sorocaba.

Com um histórico familiar de 45 anos, a empresa nasceu em 1975 e vem atuando no ramo de construções e loteamentos com a incorporação imobiliária Santa Clara LTDA. A sede fica em Balneário Perequê, em Porto Belo (SC), com especialização em condomínios horizontais fechados e urbanizações.

A JTA Empreendimentos e Urbanismo traz no currículo a experiência de uma longa tradição em qualidade dos serviços, sempre com transparência, qualidade e profissionalismo.

O acordo foi firmado em reunião no Hotel Emiliano, em São Paulo.

Voltando a Santa Catarina, a Cidade dos Lagos será uma Smart City –cidade inteligente que terá centro médico, escolas bilíngues e 850 terrenos com 1 milhão de metros quadrados. O projeto está previsto para ser entregue em 2028.

