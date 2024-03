Cantor sertanejo Rick apresenta antes e depois da harmonização facial: ‘Novo galã’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/03/2024 - 15:34 Para compartilhar:

O cantor Rick, da dupla sertaneja com Renner, é mais um famoso que recorreu às intervenções estéticas para dar aquele UP no visual. Nesta quinta-feira, 14, ele usou as redes sociais para mostrar o antes e depois da harmonização facial.

Nas imagens é possível verificar que o artista, de 57 anos, apresenta as linhas de expressão mais suavizadas após as intervenções.

“Comente o que você mais gostou no novo galã sertanejo”, escreveu na legenda da publicação, que recebeu vários comentários com elogios.

“Ficou super natural”, opinou uma fã. “O que era bom ficou melhor ainda”, elogiou outra. “Agora parece que tem 17 anos”, brincou mais uma usuária da plataforma.

Mas, os procedimentos não pararam por aí. O cantor aproveitou para fazer micropigmentação nas sobrancelhas para marcar ainda maios o olhar.

“A sobrancelha era uma preocupação porque a gente vai perdendo pelo. Fiquei muito feliz. O resultado foi muito bom. Estava preocupado com algumas coisas porque a gente vai envelhecendo. Tem que ter cuidado com quem a gente faz. Eu tinha medo disso. Mas ficou muito natural, fizeram só o que precisava. Estou muito feliz com o resultado”, confessou ele.

Cantor sertanejo Rick. Reprodução/Instagram.

