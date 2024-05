Société Générale reduz lucro e receita, mas bate expectativas no 1º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/05/2024 - 7:22 Para compartilhar:

O Société Générale divulgou nesta sexta-feira, 3, que obteve lucro líquido de 680 milhões de euros no primeiro trimestre de 2024. O valor é menor do que os 868 milhões de euros apurados em igual período de 2023. A receita de atividades bancárias do banco francês – sua principal métrica – sofreu queda anual de 0,4% no trimestre, para 6,6 bilhões de euros. Os resultados do Société, no entanto, superaram as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 521 milhões de euros e receita de 6,44 bilhões de euros.