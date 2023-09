Bruna Biancardi se pronúncia após vídeo de Neymar em balada: ‘Mais uma vez decepcionada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2023 - 12:44 Compartilhe

Namorada de Neymar, e à espera de uma filha com o atleta, Bruna Biancardi usou as redes sociais para se pronunciar após ter vazado na web um novo vídeo de Neymar em uma balada.

“Boa tarde, estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”, escreveu Bruna, nos Stories, do Instagram.

Confira o post de Bruna abaixo:

