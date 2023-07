Britney Spears volta a falar sobre suposta agressão sofrida em Las Vegas: ‘Impotente’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/07/2023 - 4:50 Compartilhe

Britney Spears voltou a falar, em seu Instagram, sobre a suposta agressão que sofreu em Las Vegas (EUA) na quarta-feira, 5.

Relembre

A cantora relatou que avistou o astro da NBA Victor Wembanyama , de quem é fã, em um hotel na cidade;

, de quem é fã, em um hotel na cidade; Para pedir uma foto, ela deu um “tapinha” nas costas do jogador, o que foi confirmado por vídeo;

O fato que fez com que o segurança de Wembanyama supostamente a acertasse no rosto;

No dia seguinte, ela usou as redes sociais para contestar a versão dos fatos apresentada pelo jogador;

No entanto, o relatório da polícia concluiu que a artista atingiu o próprio rosto com a mão.

+ Vídeo mostra suposta agressão a Britney Spears

+ Agredida por segurança, Britney Spears desmente jogador que alega ter sido ‘agarrado’

“Eu trabalho na indústria há anos e tenho estado com algumas das pessoas mais famosas do mundo. NSYNC [boyband de seu ex-namorado, Justin Timberlake], em um ponto, eram como os Beatles. As garotas se jogavam neles em todos os lugares que íamos. Nunca na minha vida um segurança já bateu em alguém!”, começou Britney, em protesto.

Na sequência, ela desabafou sobre sentir-se impotente. “Não estou compartilhando isso para ser uma vítima […] Já tive documentários feitos sobre mim, e nenhum deles aprovei… Tenho me sentido impotente na maioria das situações, e minha experiência em Las Vegas e minha reação foi um grito em todos os níveis!”

E continuou: “É claro que quando eu mesma assisti ao vídeo, as pessoas que se aglomeraram ao meu redor quando me ouviram apanhar me fizeram sentir como se eu fosse importante! Eu não havia percebido isso na hora. Tudo o que as pessoas podiam ouvir era eu dizendo ‘Vão se f*der’, o que era muito melhor do que bater nele de volta!”

Apesar de não ter recebido um pedido de desculpas público de Wembanyama, a dona do sucesso “Toxic” pareceu não guardar remorso pelo jogador. “De qualquer forma, ainda sou um grande fã do jogador da NBA. Não é culpa dele que o segurança me atingiu. M*rdas acontecem!”, finalizou. Confira:

