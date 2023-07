Agredida por segurança, Britney Spears se pronuncia e desmente jogador que alega ter sido ‘agarrado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 0:15 Compartilhe

Britney Spears usou o Instagram nesta quinta-feira, 6, para se manifestar após ter sido agredida pelo segurança de um astro da NBA.

Segundo o “TMZ”, a agressão aconteceu na noite de quarta-feira, 5, em um restaurante em Las Vegas (EUA);

Fã do astro da NBA Victor Wembanyama , ela teria dado um “tapinha” nas costas do jogador para pedir uma foto, fato que fez com que o segurança do homem a acertasse no rosto;

, ela teria dado um “tapinha” nas costas do jogador para pedir uma foto, fato que fez com que o segurança do homem a acertasse no rosto; No dia seguinte, ela usou as redes sociais para contestar a versão dos fatos apresentada pelo jogador.

+ Britney Spears é agredida por segurança de astro da NBA, afirma site

“Experiências traumáticas não são novas para mim, e eu já tive uma parcela justa delas. Eu não estava preparada para o que aconteceu comigo na noite passada”, começou Britney, nos stories de sua rede social.

“Eu reconheci um atleta no saguão do meu hotel quando estava indo jantar. Mais tarde, eu fui a um restaurante em um hotel diferente e o vi novamente. Decidi abordá-lo e parabenizá-lo por seu sucesso. Estava muito barulho, então eu dei um tapinha em seu ombro para chamar sua atenção”, continuou a estrela pop.

“Eu estou ciente da declaração do jogador na qual ele diz que eu ‘agarrei-o por trás’, mas eu simplesmente dei um tapinha em seu ombro. Seu segurança, então, deu um tapa em meu rosto com as costas da mão sem olhar para trás, em frente a uma multidão, quase me derrubando e fazendo com que meus óculos caíssem do meu rosto.”

“Eu fico cercada de pessoas o tempo todo. Na verdade, naquela noite. Eu fui cercada por um grupo de ao menos 20 fãs. Minha equipe de segurança não bateu em nenhum deles. Essa história é super vergonhosa de compartilhar com o mundo, mas já está por aí. No entanto, eu acredito que é importante compartilhar e exigir a pessoas públicas que estabeleçam um exemplo e tratem pessoas com respeito”, exigiu Britney.

Na sequência, ela repudiou atos de violência física e se solidarizou com vítimas de agressão, reiterando que ainda não recebeu um pedido de desculpas de Wembanyama.

De acordo com o “TMZ”, a polícia local instaurou uma investigação criminal para apurar os fatos. Britney foi entrevistada em seu hotel na manhã seguinte ao ocorrido, e o caso será, “provavelmente”, encaminhado à promotoria para apuração.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias