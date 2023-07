Bolsonaro afirma que nada foi tratado em reunião relatada por Marcos do Val

Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira, 12, que “nada foi tratado” e que Alexandre de Moraes não foi mencionado durante uma reunião ocorrida em 8 de dezembro de 2022, com o senador Marcos do Val (Podemos-ES) e o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ).

“Nada aconteceu no dia 8 de dezembro. Até porque eu não tinha nenhum vínculo com o senhor Marcos do Val”, disse Bolsonaro.

A declaração do ex-presidente ocorreu à imprensa após um depoimento na sede da Polícia Federal, em Brasília. O inquérito investiga uma possível tentativa de golpe de Estado articulada por do Val.

“Teve uma audiência pública, acho que foi no Senado, em dado momento o senador Marcos do Val pegou o microfone e falou estou saindo agora que tenho uma reunião com o Alexandre de Moraes. Ele quis demonstrar ali que tinha algum grau de amizade”

“Então, houve o contato do Daniel Silveira que o Marcos do Val queria falar comigo um assunto importante”.

Bolsonaro explicou que o encontro com do Val e Silveira ocorreu no Palácio do Alvorada, durou 20 minutos e que, naquele momento, existia um “namoro” para que o partido recrutasse senadores.

Fabio Wajngarten, advogado e assessor do ex-presidente, afirmou que à época cogitava-se que do Val mudasse para o PL.

Matéria em atualização*