Bolsas da Europa operam mistas, de olho em Treasuries; em Paris, Casino sobe 2,5%

As bolsas europeias operam sem direção única e com variações modestas na manhã desta quinta-feira, 5, à medida que investidores seguem acompanhando os juros dos Treasuries, que voltaram a subir após um breve alívio ontem. Em Paris, a ação do Casino avançava significativamente, após o grupo varejista francês chegar a um acordo final com credores para reestruturar suas finanças.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta marginal de 0,04%, a 440,24 pontos.

Seguem no radar os juros dos Treasuries de mais longo prazo, que retomaram a tendência de alta hoje após caírem de máximas em 16 anos na última sessão, em reação a dados bem mais fracos do que o esperado de criação de empregos no setor privado dos EUA.

Nesta sexta-feira (6), os EUA divulgam o relatório de emprego conhecido como “payroll”, que engloba os setores privado e publico. O payroll tem forte influência nas decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que vem prevendo a manutenção de juros altos por mais tempo. Ao longo do dia, são esperados comentários de várias autoridades do Fed.

A agenda desta quinta também traz discurso do vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luís de Guindos. Em evento no Chipre ontem, ele reafirmou que a inflação na zona do euro deverá permanecer elevada por muito tempo, embora siga em tendência de queda.

Às 6h49 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,17%, enquanto a de Paris caía 0,27% e a de Frankfurt também recuava 0,27%. Já a de Milão cedia 0,29%, enquanto as de Madri e Lisboa exibiam ganhos de 0,04% e 0,30%, respectivamente.

No mercado francês, a ação do Casino saltava cerca de 2,5%, após o grupo varejista – que controla o Pão de Açúcar no Brasil – anunciar a assinatura de um acordo final com credores para sua reestruturação financeira.

Também em Paris, o papel da Alstom despencava quase 38%, após o fabricante de trens francês prever que seu fluxo de caixa deverá ficar negativo no ano fiscal de 2024. *Com informações da Dow Jones Newswires.

