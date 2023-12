BoJ irá ‘pacientemente’ manter o relaxamento monetário, afirma Ueda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/12/2023 - 7:10 Para compartilhar:

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, afirmou que a instituição irá “pacientemente” manter o relaxamento monetário. Durante entrevista coletiva após o BoJ manter sua política, como esperado, ele disse ser “improvável” que o BC sinalize já no próximo mês que pretende elevar os juros. O BoJ ressaltou o quadro de “incertezas extremamente elevadas”, em seu comunicado de hoje, o que justificaria a paciência na condução da política monetária.

Ueda disse que o BoJ se move com constância para atingir a meta de inflação de 2%, mas advertiu que “é ainda necessário garantir que o ciclo virtuoso de salários e preços irá se fortalecer adiante”. Também comentou que os cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano), previstos para o ano que vem, podem afetar a economia e a taxa de câmbio no Japão. Ao mesmo tempo, acrescentou que considera “inapropriado” apressar mudanças na política do BoJ apenas porque o Fed deve reduzir seus juros. *Com informações da Dow Jones Newswires.

