Bianca Andrade, a Boca Rosa, sofre acidente de carro com o filho

A influenciadora Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, e seu filho, Cris, de 2 anos, fruto do seu relacionamento com o influencer Fred Desimpedidos, sofreram um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira, 2. O acidente aconteceu na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da influenciadora. Segundo sua equipe, Bianca e Cris estavam acompanhados de uma mulher e o motorista, que não tiveram suas identidades reveladas.

“Bianca, Cris e as outras duas pessoas que estavam no carro passam bem”, informou a assessoria da influencer. Até o momento, não foram divulgadas mais informações sobre o acidente e o estado de saúde dos envolvidos.

A ISTOÉ também procurou o Hospital Santa Maria, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, para onde todos teriam sido levados, mas não obteve retorno até o fim da publicação.

De acordo com o g1, a Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista teria perdido o controle da direção do automóvel, que saiu da pista e bateu contra uma árvore. O acidente aconteceu por volta de 1h15, na pista sentido Rio de Janeiro, na altura do km 289.

O portal disse também que de acordo com a PRF, com exceção do motorista, que não se feriu, todos foram levados para um hospital particular da cidade com ferimentos leves. O socorro foi prestado por uma equipe de resgate da CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia.

Mais cedo, na tarde da quarta-feira, 1, Fred compartilhou no seu perfil do Instagram que estava com o filho preparando uma festa de Halloween e o pequeno estava participando da organização da decoração.

