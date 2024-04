Belo vai às lágrimas durante show de 30 anos do Soweto, em São Paulo

O cantor Belo foi às lágrimas durante apresentação do Soweto, na noite desta sexta-feira, em São Paulo. O pagodeiro, que teve a sua separação anunciada nesta semana, não deixou de acompanhar o grupo em mais um show da turnê que relembra os 30 anos do grupo.

Visivelmente abatido também, o artista se mostrou mais quieto no show e pouco interativo

Belo e Gracyanne Barbosa terminam o casamento após 16 anos juntos. A fisiculturista informou que os dois estavam separados há oito meses e confirmou que ela teve um affair com um personal trainer, colegas de academia.

Belo super emocionado no palco do #SowetoNoMultishow com “Reinventar” 🥹 pic.twitter.com/ELBDhOAqHZ

