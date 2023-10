BC da Coreia do Sul mantém taxa básica de juros inalterada em 3,50% ao ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 7:07 Para compartilhar:

O banco central da Coreia do Sul (BoK, na sigla em inglês) manteve os juros básicos inalterados em 3,50% ao ano, em decisão divulgada nesta quinta-feira, 19. O BoK também manteve a previsão para a inflação em 2023 em 3,5%. A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 permaneceu em 1,4%. Segundo a autoridade monetária sul-coreana, a guerra entre Israel e o Hamas alimenta incertezas sobre as perspectivas econômicas globais, o que provavelmente manterá o BoK cauteloso em relação a um maior aperto da política monetária. Fonte: Dow Jones Newswires.

