BBB24: Beatriz é a nova líder da semana após cerca de 16 horas de prova

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/03/2024 - 15:23 Para compartilhar:

A vendedora Beatriz venceu nesta sexta-feira, 8, a prova de resistência desta semana no “BBB 24” e se tornou a nova líder do reality da Globo, a segunda na sua trajetória do programa.

Beatriz precisou de cerca de 16 horas para vencer a prova. Davi ficou na segunda posição, enquanto Matteus foi o terceiro colocado. Na dinâmica, todos os participantes precisavam se segurar em um hot dog cinematográfico, que ficava girando e recebendo inserções de fumaça de gelo seco, vento forte e também de uma gosma amarela, que representava a mostarda do lanche.

Com a vitória, Beatriz deverá, pela dinâmica da semana, indicar cinco alvos ao paredão, no qual um deles será colocado direto no paredão desta semana, sem direito ao bate e volta

Prova previa castigos a eliminados

Além da liderança de Beatriz, a prova de resistência previa quatro castigos aos primeiros eliminados da dinâmica.

Lucas Buda foi o primeiro a desistir e na escolha do punição, que estavam escondidas em uma espécie de livro, a opção de ir direto ao paredão.

Mc Bin Laden, o segundo eliminado, pegou o papel que dizia que ele não poderá participar da Prova do Anjo neste sábado, 9, enquanto Yasmin Brunet, a terceira a desistir, ficou com a punição de não poder ser imunizada de forma alguma.

Por fim, horas depois, Alane foi a quarta eliminada e ficou com a punição de ir direto para a Xepa.

As punições da prova são soberanas. Ou seja, mesmo que vença a Prova do Anjo, por exemplo, Yasmin não poderá ser imunizada. O mesmo vale para todos os outros castigos.

Formação de paredão da semana

Nesta sexta-feira à noite ocorrerá a consagração da líder Beatriz durante o programa ao vivo, e a colocação das cinco pulseiras.

Neste sábado, será a vez da compra do Poder Curinga, onde o vencedor irá escolher, entre os cinco alvos, alguém para ficar imune. Essa mesma pessoa terá um outro papel no domingo, 10: de indicar alguém direto ao Paredão para fazer companhia a Lucas Buda, o indicado pelo líder e o indicado pela casa.

Ainda no sábado ocorrerá a disputa da Prova do Anjo. O(a) ganhador(a) ficará imune e poderá imunizar mais uma pessoa. Vale lembrar que nem Lucas Buda, nem Yasmin Brunet, pela dinâmica da prova do líder, poderão ser imunizados. Caso um dos dois seja o vencedor do Anjo, eles deverão apenas imunizar alguém.

No domingo será a vez da formação do paredão. Com exceção do indicado pelo líder, todos os outros três emparedados participarão da Prova Bate e Volta, do qual apenas um poderá se salvar. Na terça-feira, 12, acontece a eliminação de mais um competidor(a).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias