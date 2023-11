Bárbara Evans desabafa sobre recuperação pós-parto de gêmeos: ‘Útero doendo muito’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/11/2023 - 7:58 Para compartilhar:

Bárbara Evans deu à luz, na segunda-feira, 27, aos gêmeos Antônio e Álvaro. A modelo foi submetida a uma cesariana e um dos bebê está internado na UTI, devido a um desconforto respiratório.

Ainda no hospital, no quarto com um dos filhos, Bárbara desabafou no Instagram sobre a recuperação pós-parto. “Nunca é fácil um pós-cirurgia, né?! Ainda mais um pós-cesárea gemelar. Meu útero está doendo muito para comprimir, mas aos poucos estamos superando. Fora as dores, temos o psicológico. Ayla [filha mais velha, de 1 ano e 3 meses] em casa, Álvaro na UTI… coração fica tão apertado. Mas é uma fase, logo estaremos todos juntos”, relatou.

A modelo também relatou dificuldade na amamentação: “Meu leite ainda não desceu, e o colostro está quase zero. Isso pode ser porque os meninos nasceram antes do esperado. Não tem um motivo ao certo. Antônio começou com fórmula hoje, mas mesmo assim coloco ele no meu peito, mesmo não tendo nada. Álvaro está tomando leite do banco de leite. E, no primeiro dia, eu consegui tirar um pouco de colostro para dar para ele também”.

Mãe e filhos já têm previsão de alta. “Amanhã ele [Álvaro] deve tirar o aparelho, ficar em observação e, provavelmente, final do dia vir para o quarto. Nós devemos ter alta só sexta-feira. Tudo no tempo de Deus”, disse otimista.

Por fim, Bárbara contou como planeja realizar o encontro da primogênita Ayla com os bebês. “Meu plano é trazê-la para conhecê-los no dia que teremos alta. Tenho receio de ela vir antes e ir embora sem a gente. Tipo: ‘Meu pai e minha mãe vão ficar com esses nenéns? E eu?’. Pensamos muito e resolvemos que essa é a melhor forma. Assim vamos embora juntos e chegamos em casa juntos também. Ah, nós vamos filmar, lógico”, explicou.

