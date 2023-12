Bárbara Evans desabafa sobre ‘crise do 2º filho’: ‘Fico chorando’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/12/2023 - 14:38 Para compartilhar:

Bárbara Evans, 32 anos, e os filhos Antônio e Álvaro receberam alta na manhã da última sexta-feira, 1°. Os gêmeos estavam no hospital desde o nascimento, na segunda-feira, 27, período em que um deles precisou ficar na UTI, devido a um desconforto respiratório.

Já em casa, a modelo fez um desabafo, na manhã deste sábado, 2, para relatar que está passando pela crise do segundo filho.

Através dos Stories de seu Instagram, ela contou como está sendo difícil dividir a atenção entre os três filhos, questionando-se se está dando mais atenção a um do que ao outro.

“Estou com a crise do segundo filho. É muito difícil dividir a atenção, gente. Até com os dois. Penso: ‘será que estou dando mais atenção para um do que para outro?’. Fico chorando. Olha, não vou nem ficar falando, porque vai dar vontade de chorar. Está bem difícil. Fico pensando, começo a chorar. Quando estou com a Ayla, lembro que tenho que ficar com os meninos, e quando estou com eles penso que tenho que dar atenção para ela. Não está fácil na minha cabeça”, desabafou ela.

A influenciadora também falou sobre como tem tentado evitar a depressão pós-parto, apesar de estar mais sensível nos últimos dias.

“Espero que isso passe logo para eu conseguir aproveitar essa fase, que é tão gostosa. É a famosa depressão pós-parto, que não vai me pegar porque não vou deixar. Na Ayla não tive nada. Para não falar que não tive nada, tive um dia de choro. Mas agora, com três… Você está com um gêmeo no colo, pensa que tem que pegar o outro e troca. Aí a Ayla vem e fala que quer pegar os gêmeos no colo. E ainda tem eu nesse meio todo, que tenho que me colocar na vida”, relatou a modelo.

A loira contou que também tem tentado tirar um tempo para si. “Tenho que me inserir de volta à sociedade, ainda tenho que pensar em mim. Se pudesse pegar e me jogar fora e só pensar nos filhos, mas não pode. Sempre falo isso para vocês – e olha que tenho uma rede de apoio grande, tenho uma babá para cada durante o dia. Durante a noite tenho duas babás para os três. A gente não pode se excluir. A gente precisa estar bem para dar a nossa melhor versão para eles. Primeiro vem a gente, para a gente estar bem, para depois cuidar deles. Ninguém falou que seria fácil”, avaliou ela.

